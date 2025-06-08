Для овочевої нарізки до шашлику. Де можна купити найдешевші помідори та огірки

Так склалось, що найнижчі цінники є в одному і тому ж магазині, тому бігати по супермаркетах у пошуках найдешевших овочів не прийдеться

Огірки та помідори в Україні дешевшають через збільшення їх пропозиції на ринку. Але якщо пошукати більш вигідні ціни, то можна ще більше зекономити.

Витрати на овочеву нарізку можуть скласти майже 130 гривень, замість 150 гривень, якщо купувати за найнижчими цінами. Причому заощадити вдасться, купивши огірки та помідори в одному магазині, як передає "Телеграф".

Де можна зекономити на помідорах та огірках в магазинах

Найдешевше кілограм помідорів 8 червня 2025 року можна купити в "АТБ" по акції за 69,89 гривні. Водночас в інших магазинах такі ціни:

"Auchan" пропонує купити кіло помідорів за 73,90 гривень;

"Novus" — за 73,99 гривні;

"Сільпо" — 74,0 гривень;

"Фора" — 79,90 гривень.

На цьому овочі можна зекономити до 10 гривень.

Тим часом найнижча ціна на огірки є також в "АТБ", адже там їх продають по акції — за 59,89 гривні кілограм. Вартість цього овочу в інших магазинах така:

В "Фора" — 59,90 гривень;

"Auchan" — 65,80 гривень;

"Novus" — 67,49 гривні;

"Сільпо" — 68,20 гривень.

Тож на огірках можна заощадити майже 8,50 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжує дорожчати популярний фрукт. Якщо така динаміка продовжиться, то він може коштувати 100 гривень за кілограм.