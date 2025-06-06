Ще трохи і 100 гривень за кіло. В Україні здорожчав популярний фрукт

Ціни на яблука стали вищими за ціни на банани та апельсини

Яблука в Україні суттєво здорожчали. Їх середня вартість у травні коливалась від 55 до 70 гривень, а наразі за них потрібно буде віддати від 85 до 90 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з цінами на інші продукти, то яблука точно будуть дорожче за банани чи апельсини.

Середня вартість звичайних українських яблук у червні сягнула 85,20 гривень, а сорт "Айдаред" подорожчав до 89,90 гривень за кілограм. Ще місяць тому ціна на ці ж позиції становила 48,47 і 70,68 гривні відповідно, згідно з даними Міністерства фінансів України.

Для порівняння, апельсини, що є імпортним продуктом, наразі коштують в середньому 76,00 гривень, а апельсини преміум — 79,30 гривень за кілограм. Ціна на банани ще нижча — 75,15 гривні.

Тож вітчизняні фрукти стрімко ростуть в ціні, аніж імпортні, а подекуди й перевищують їх вартість. Якщо така динаміка збережеться, то за яблука деяких сортів потрібно буде платити 100 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити полуницю і зберегти 150 гривень. Ми проаналізували ціни в п'яти магазинах.