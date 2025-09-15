"Хватит врать народу". Гетманцев заговорил о повышении прожиточного минимума

В Раде рассказали, как планируют достичь реальной цифры прожиточного минимума

Увеличение прожиточного минимума и отвязка его от минимальных зарплат или пенсий будет иметь достаточно положительное влияние на экономику. Власть должна быть честной с людьми и не говорить, что они могут прожить на 2-3 тысячи грн в месяц.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Рады Даниил Гетманцев. По его словам, этого решения не нужно ждать и уже сейчас его можно реализовать.

Именно поэтому представлен соответствующий законопроект об отвязке прожиточного минимума от заработных плат для судей, прокуроров и т.п. В этом пакете четыре закона, которые уже "в зале и на голосовании", говорит председатель комитета.

"От зарплат прожиточный минимум мы точно отвяжем и это не будет давить на бюджет", — добавил Гетманцев.

Он убежден, что власть должна быть честной в вопросе прожиточного минимума. Не надо говорить людям, что на 2-3 тысяч они могут выжить, даже и на восемь тысяч это трудно. Поэтому Гетманцев за то, чтобы дать украинцам реальный прожиточный минимум, справедливый где-то на 10-12 тысяч грн.

"Но государственный бюджет не может обеспечить сегодня эту сумму. Поэтому мы видим такой график повышения прожиточного минимума до этой суммы", — добавляет председатель комитета.

По его словам, прожиточный минимум должен соотноситься с необлагаемым налогом минимумом и с минимальной зарплатой, и минимальной пенсией. При этом высчитывать налоги с минимальной зарплаты нельзя, на эти деньги не прожить. Кроме того, пенсии для нетрудоспособных людей с инвалидностью должны быть привязаны к прожиточному минимуму, который Украина может позволить за счет детенизации.

"Если я требую детенизации на 900 млрд, я связываю это с решением проблемы бедности. Потому что детенизация, как абстрактная категория, не воспринимается людьми, потому что они не понимают эффекта от нее. А если я говорю, что минимальная пенсия должна быть сразу повышена до 4,5 тысяч гривен, а не для этого, только для повышения до 4,5 тысяч гривен одной табачной отрасли — 20 млрд гривен, это приобретает определенные черты, которые можно осознать", — объясняет Гетманцев.

При этом вопрос уклонения от уплаты налогов играет другими красками, говорит глава комитета. К тому же следует понимать, что деньги с повышенных зарплат, пенсий пойдут на экономику страны, на ее поддержку. Такой эффект будет значительно более действенным, чем некоторые действующие государственные программы, к примеру, кэшбек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли повышения налогов в 2026 году, по мнению Гетманцева.