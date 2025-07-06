"Мають бути дві сукні на сім років": Гетманцев розповів, як вираховують прожитковий мінімум, у мережі обурені

У парламенті розуміють, що українські соціальні стандарти настав час переглянути

В Україні має бути мінімальна пенсія на рівні 4 тисячі гривень, а середня — 12-13 тисяч. Однак багато соціальних стандартів зараз дуже відірвані від реальності.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев в ефірі "Новини Live". Чиновник зазначив, що зараз Україна має резерви, щоб підняти мінімальну пенсію, проте їх точно не вистачить, щоб підняти середню.

"Ми маємо почати чесно говорити з людьми про соціальні стандарти, це очевидні речі", — сказав він.

Нардеп навів за приклад прожитковий мінімум, який у бюджеті прописано на рівні 2900 гривень. Він наголосив, що це поняття є "абстрактним", оскільки жодна людина в Україні не зможе прожити місяць на ці гроші.

"У нас навіть є таке поняття як фактичний прожитковий мінімум, який у 3,5 раза більший. Але на нього теж не можна прожити, хоча він визначається державою", — сказав він.

За словами Гетманцева, держава має норму обчислення "споживчого кошика", в якому прописано, що підлітку на три роки передбачена одна зимова куртка і одна демісезонна, а жінка повинна мати два костюми або сукні на сім років.

"І вони з цього вираховують прожитковий мінімум. Але ми розуміємо, що він не відповідає дійсності і це якийсь "космос", який може бути хіба що в уяві чиновника", — додав нардеп.

Він наголосив, що якщо цю тему не порушувати, то у держави з’являться додаткові витрати на кшталт "національного кешбеку" замість того, щоб ці кошти спрямувати на підвищення соціальних стандартів.

У мережі ж зазначили, що навіть із запропонованими правками у розмір мінімальної пенсії вижити на ці гроші неможливо. Інші ж зазначили, що в деяких категорій населення пенсії значно вищі.

Як повідомлялося раніше, Гетманцев підтримав ідею запровадження в Україні чотириденного робочого тижня. Однак він зазначив, що кінцеве рішення у будь-якому випадку має ухвалювати бізнес.