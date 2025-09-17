Гори готівки та мільярдні судові борги: які ще секрети приховує декларація Катерини Рожкової з НБУ

Родинний капітал відомої банкірши розподілений доволі цікаво

Перед звільненням з Нацбанку першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій була виплачена зарплатня за 2025 рік на загальну суму 3,9 млн грн, а також зроблені з боку регулятора пенсійні внески в корпоративний пенсійний фонд НБУ на 120,7 тис. грн і нарахований прибуток за старі такі внески у розмірі 197,8 тис. грн. Про це повідомила сама пані Рожкова у декларації на сайті НАЗК (Нацагентства з питань запобігання корупції) за період з 1 січня по 15 серпня 2025 року.

Якщо перерахувати 3,9 млн грн зарплатні за вказані 7,5 місяця 2025-го, то вийде в середньому 520,5 тис. грн на місяць, що на 7% більше того ж заробітку Катерини Вікторівни, заявленого за 2024 рік. Тоді вона повідомляла НАЗК про зарплатню в НБУ в 5,8 млн за 12 місяців, тобто 486,7 тис. грн на місяць. Певно що ексчиновниці не пошкодували нарахувань за невикористані відпустки тощо.

У 2025 році вперше в декларації Рожкової з’явилась інформація про готівкові збереження в гривні, вона заявила про наявність 500 тис. грн. До того декларувались готівкові збереження лише в доларі та євро. Цього разу вони теж вказані — 10 тис. доларів і 15 тис. євро — на тому самому рівні, що й торік.

Водночас експерший заступник голови НБУ повідомила про збільшення пенсійних накопичень в корпоративному фонді Нацбанку з 2,05 млн грн до 2,4 млн грн у порівнянні з 2024 роком, а також незмінні збереження на доларовому рахунку 2,7 тис. дол. у ПриватБанку та 1,6 тис. дол. — у збанкрутілому Платинум Банку.

Значно більше заявлено на банківських рахунках її доньки Дарини Рожкової, яка не працює (у звіті вказані витрати у 264,6 тис. грн на її навчання в Креативній міжнародній дитячій школі):

203,4 тис. доларів;

1,5 тис. євро;

261,2 тис. грн.

Не виключається, що до такого розподілу родинного капіталу спонукали персональні фінансові зобов’язання Катерини Рожкової щодо солідарного стягнення 1,48 млрд грн за рішенням суду, який виграв Фонд гарантування вкладів фізосіб стосовно керівників закритого Платинум Банку. Судові виконавці поступово продають майно пані Рожкової під ці виплати, востаннє, згідно з її звітом НАЗК, це відбулось в кінці січня 2025 року: за 927,3 тис. грн був проданий садовий будиночок і земельна ділянка.

В декларації Катерини Рожкової вказано, що станом на 18 березня 2024 року сума солідарного зобов’язання за цим стягненням становить 1,48 млрд грн.

Ще експрацівниця НБУ задекларувала житловий будинок у с. Михайлівка (Київська область), на який набула право власності ще у 2007 році та який досі не введений в експлуатацію, і там же земельну ділянку на 1505 кв. м, оцінену в 114,8 тис. грн. А також спільну власність (50%) на квартиру в Києві на 99,5 кв. м від листопаду 2009 року за 220,8 тис. грн. А ще користування авто Honda CR-V 2008 року випуску й найбільш коштовні ювелірні вироби: Ulysse Nardin (260 тис. грн), OMEGA (228 тис. грн), HYSEK (170 тис. грн), Chopard (145 тис. грн).