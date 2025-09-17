Горы наличных и миллиардные судебные долги: какие еще секреты скрывает декларация Екатерины Рожковой из НБУ

Семейный капитал известной банкирши распределен довольно интересно

Перед увольнением из Нацбанка первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой была выплачена зарплата за 2025 год на общую сумму 3,9 млн грн, а также сделаны со стороны регулятора пенсионные взносы в корпоративный пенсионный фонд НБУ на 120,7 тыс. грн и начислена прибыль за прежние такие взносы в размере 197,8 тыс. грн. Об этом сообщила сама госпожа Рожкова в декларации на сайте НАПК (Нацагентства по предотвращению коррупции) за период с 1 января по 15 августа 2025 года.

Если пересчитать 3,9 млн грн зарплаты за указанные 7,5 месяца 2025-го, то получится в среднем 520,5 тыс. грн в месяц, что на 7% больше того же заработка Екатерины Викторовны, заявленного за 2024 год. Тогда она сообщала НАПК о зарплате в НБУ в 5,8 млн за 12 месяцев, то есть 486,7 тыс. грн в месяц. Видимо, экс-чиновщице не пожалели начислений за неиспользованные отпуска и т.д.

В 2025 году впервые в декларации Рожковой появилась информация о наличных сбережениях в гривне, она заявила о наличии 500 тыс. грн. До этого декларировались наличные сбережения только в долларе и евро. В этот раз они тоже указаны — 10 тыс. долларов и 15 тыс. евро — на том же уровне, что и в прошлом году.

В то же время экс-первый заместитель главы НБУ сообщила об увеличении пенсионных накоплений в корпоративном фонде Нацбанка с 2,05 млн грн до 2,4 млн грн по сравнению с 2024 годом, а также неизменные сбережения на долларовом счете 2,7 тыс. долл. в ПриватБанке и 1,6 тыс. долл. — в обанкротившемся Платинум Банке.

Значительно больше заявлено на банковских счетах ее не работающей дочери Дарины Рожковой (в отчете указаны расходы в 264,6 тыс. грн на ее обучение в Креативной международной детской школе):

203,4 тыс. долларов;

1,5 тыс. евро;

261,2 тыс. грн.

Не исключается, что к такому распределению семейного капитала побудили персональные финансовые обязательства Екатерины Рожковой по солидарному взысканию 1,48 млрд грн по решению суда, который выиграл Фонд гарантирования вкладов физлиц по отношению к руководителям закрытого Платинум Банка. Судебные исполнители постепенно продают имущество г-жи Рожковой под эти выплаты, в последний раз, согласно ее отчету НАПК, это произошло в конце января 2025 года: за 927,3 тыс. грн был продан садовый домик и земельный участок.

В декларации Екатерины Рожковой указано, что на 18 марта 2024 года сумма солидарного обязательства по этому взысканию составляет 1,48 млрд грн.

Еще экс-сотрудница НБУ задекларировала жилой дом в с. Михайловка (Киевская область), на который приобрела право собственности еще в 2007 году и который до сих пор не введен в эксплуатацию, и там же земельный участок на 1505 кв. м, оцененный в 114,8 тыс. грн. А также общую собственность (50%) на квартиру в Киеве на 99,5 кв. м от ноября 2009 года за 220,8 тыс. грн. А еще пользование автомобилем Honda CR-V 2008 года выпуска и наиболее ценные ювелирные изделия: Ulysse Nardin (260 тыс. грн), OMEGA (228 тыс. грн), HYSEK (170 тыс. грн), Chopard (145 тыс. грн).