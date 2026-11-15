На доплати до пенсій виділили рекордну суму: хто зможе отримати більше грошей

Частину фінансування перерозподілили з інших соціальних програм, зокрема житлових субсидій

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Український уряд направить додаткові кошти на виплату пенсій, перерахованих за рішеннями судів. На це виділено понад 1 млрд грн у бюджеті на 2026 рік, а розмір доплат залежатиме від фінансування та кількості одержувачів у реєстрі.

Перерозподіл коштів передбачає постанова Кабінету Міністрів №1364 від 30 жовтня 2026 року, яка змінює бюджет Пенсійного фонду України.

На які виплати збільшили фінансування

Йдеться про пенсії в солідарній системі, перераховані на виконання судових рішень. Річний ліміт на виплату різниці після такого перерахунку у 2026 році збільшили з 500 млн грн до понад 1,57 млрд грн. Додатковий ресурс призначений для підвищених поточних виплат.

Водночас на 352,04 млн грн скоротили фінансування погашення пенсійних боргів перед внутрішньо переміщеними особами, які не мають судових рішень. На цей напрям у бюджеті 2026 року залишили 647,96 млн грн – фактично стільки, скільки вже виплатили. Вільного ресурсу до кінця року немає, тому позасудове погашення накопичених боргів фактично призупинене до нових бюджетних призначень.

Частину грошей для потреб ПФУ взяли з невикористаних залишків програми житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг та придбання палива. Такий перерозподіл не впливає на поточні нарахування субсидій і пільг до кінця 2026 року.

Чому після перерахунку надходить стара сума

У 2026 році основну пенсію та різницю, нараховану після суду, фінансують окремо. Базову суму виплачують зі звичайного бюджету ПФУ, а "судову доплату" – у межах спеціально виділених коштів. Через це проведений в електронній справі перерахунок ще не забезпечує надходження всієї підвищеної суми.

За постановою №1046 від 19 серпня 2026 року кошти на поточні доплати щомісяця розподіляють пропорційно між одержувачами, внесеними до спеціального електронного реєстру станом на перше число попереднього місяця. Якщо бюджетний ліміт вичерпано, пенсіонер отримує лише основну виплату.

На порталі ПФУ перевіряють проведення перерахунку та внесення даних до реєстру на виплату Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Борг за минулі періоди обліковують окремо. Якщо суд зобов’язав виплатити недоотриману пенсію за час до набрання рішенням законної сили, відповідну суму вносять до іншого реєстру. Таку заборгованість погашають поступово, у межах бюджетних асигнувань, пропорційно між внесеними до переліку одержувачами.

Як перевірити виконання рішення суду

Насамперед потрібно переконатися, що рішення набрало законної сили. Далі – авторизуватися на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП, Дія.Підпису або BankID та відкрити розділ щодо виконання судових рішень. Там перевіряють, чи проведений перерахунок і чи внесені дані до реєстру на виплату.

Якщо інформації про перерахунок немає, до ПФУ подають заяву про виконання рішення суду – через портал або особисто в сервісному центрі. До неї додають копію рішення з відміткою про набрання законної сили. Також можна запросити протокол перерахунку й офіційну довідку про нараховану та фактично виплачену суми.

Коли Пенсійний фонд тривалий час не проводить нарахування, у суді отримують виконавчий лист і звертаються до державної виконавчої служби. Якщо рішення зобов’язує ПФУ і перерахувати, і виплачувати пенсію, до того самого адміністративного суду можна подати заяву про судовий контроль за його виконанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у проєкті Держбюджету на 2027 рік уряд пропонує встановити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на рівні 2 878 грн, тоді як профільний комітет рекомендує 7 344 грн у бюджетних пропозиціях. Ця різниця важлива для оцінки доплати військовим пенсіонерам, бо її розраховують як частку того самого мінімуму, але сума комітету поки лише рекомендація, а не затверджений стандарт.