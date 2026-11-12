Пенсіонерам замість посвідчення знадобиться квиток: як зміниться пільговий проїзд

Фінансування поїздок розділять між державним бюджетом і громадами

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10 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, який переводить пільги на проїзд у грошову форму. Для пенсіонерів за віком це означає, що замість посвідчення водієві потрібно буде оплатити квиток коштами, нарахованими на пільгові поїздки.

Про ухвалення документа №5651-2 повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України. Закон набере чинності 1 липня 2028 року. До цього часу триватиме перехідний період для технічної, організаційної та нормативної підготовки.

Де пенсіонери можуть їздити безоплатно зараз

Пенсіонери за віком мають право безоплатно їздити у тролейбусах, трамваях, міських автобусах і приміських електричках. Такий перелік наводить система безоплатної правничої допомоги.

Пільгою можна скористатися і в маршрутних таксі, але кількість пільгових місць там обмежена. Її визначає місцева влада.

Зараз, щоб підтвердити право на безоплатну поїздку, потрібно показати пенсійне посвідчення або довідку про статус пенсіонера. У містах, де вже запровадили електронний облік пасажирів, оформлюють електронний пільговий квиток.

Як пенсіонер оплачуватиме квиток після переходу

Новий механізм передбачає, що кошти на проїзд нараховуватимуть адресно, замість нинішньої системи компенсацій перевізникам. Міністерство розвитку громад та територій пояснює: пільговик користуватиметься банківською карткою, на яку надходитимуть ці кошти.

"У транспорті не потрібно буде показувати посвідчення, а достатньо буде прикласти картку – так само як і будь-який інший пасажир", – пояснило Міністерство розвитку громад та територій.

Щоб скористатися пільговим проїздом, потрібно буде мати квиток або електронний квиток. Для його придбання використовуватимуть електронний платіжний засіб, прив’язаний до відкритого в банку поточного рахунку зі спеціальним режимом використання. Система фіксуватиме оплату й поїздку, а перевізник отримуватиме за неї кошти.

Для оплати пільгового квитка використовуватимуть рахунок зі спеціальним режимом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Міністерство наголошує: реформа зберігає чинні пільги, але змінює порядок користування ними. Якщо картку загубити, її можна буде заблокувати в банку, отримати нову й перереєструвати через ЦНАП.

Хто нараховуватиме кошти та обліковуватиме поїздки

Пільговий проїзд пенсіонерів за віком фінансуватимуть органи місцевого самоврядування. За роз’ясненням міністерства, громади визначатимуть обсяг гарантій для таких пільговиків з огляду на свої фінансові можливості. Для осіб, зазначених у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передбачене державне фінансування за порядком і в розмірах, установлених Кабінетом міністрів.

Облік усіх пільгових перевезень вестимуть територіальні автоматизовані системи обліку оплати проїзду – АСООП. Дані надходитимуть до Єдиної АСООП. Це дасть змогу бачити фактичну кількість поїздок і бюджетні кошти, спрямовані на них. Територіальні системи зможуть працювати без інтернету: вони накопичуватимуть інформацію й передаватимуть її після відновлення зв’язку.

Перед запуском нового механізму потрібно визначити операторів територіальних систем, установити обладнання, під’єднати його до національної системи та зареєструвати пільговиків. Також уряд має протягом дев’яти місяців із дня опублікування закону подати зміни до Бюджетного кодексу України, щоб розмежувати джерела фінансування пільг.

Як повідомляв "Телеграф", держава заборгувала Києву понад 8 млрд грн компенсації за перевезення пільговиків протягом 11 років.