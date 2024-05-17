У Дніпрі горів Свято-Покровський храм: є загибла та постраждалі (фото, відео)

Пожежу гасили кілька десятків рятувальників

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі загорілися житлові приміщення на території Свято-Покровського храму, що належить до Російської православної церкви в Україні. Площа пожежі склала понад 300 кв. метрів.

Інформація про це з’явилася на сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Внаслідок пожежі загинула одна людина.

"Під час ліквідації займання із задимленого приміщення на ношах рятувальники винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів, медики констатували смерть жінки. Їй було 64 роки", — йдеться у повідомленні.

Ще до прибуття рятувальників, очевидцям події вдалося врятувати 68-річну жінку. Вже після прибуття надзвичайників, з вікна другого поверху, за допомогою автодрабини, було врятовано 73-річного чоловіка. В обох отруєння чадним газом, проте життю нічого не загрожує.

За кілька годин пожежу було ліквідовано. На місці події працювали одразу 48 надзвичайників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Варшаві горів величезний торговий центр. Масштаби пожежі були просто неймовірні.