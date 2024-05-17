В Днепре горел Свято-Покровский храм: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

Пожар тушили несколько десятков спасателей

Сегодня, 17 мая, в Днепре загорелись жилые помещения на территории Свято-Покровского храма, принадлежащего Русской православной церкви в Украине. Площадь пожара составила более 300 кв. метров.

Информация об этом появилась на сайте ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В результате пожара погиб один человек.

"Во время ликвидации возгорания из задымленного помещения на носилках спасатели вынесли женщину без сознания и передали ее работникам экстренной медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины. Ей было 64 года", — говорится в сообщении.

Еще до прибытия спасателей очевидцам происшествия удалось спасти 68-летнюю женщину. Уже по прибытии чрезвычайников, из окна второго этажа, с помощью автолестницы, был спасен 73-летний мужчина. У обоих отравление угарным газом, однако жизни ничего не угрожает.

Через несколько часов пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало сразу 48 чрезвычайников и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Варшаве горел огромный торговый центр. Масштабы пожара были просто невероятны.