Графіки відключень у п'ятницю: в ДТЕК розповіли, скільки кияни будуть без світла

У енергосистемі спостерігається дефіцит

У п'ятницю, 28 червня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Тобто світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — зазначають у компанії.

ДТЕК закликає киян економно користуватися електрикою. Щоб зменшити навантаження на енергосистему використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що у кінці серпня відключення світла зменшаться до 4-6 годин на добу. Він зазначає, що ремонти й відновлення енергетики тривають. Тому очікується, що восени буде дуже комфортно. Однак важко передбачити ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Нагадуємо, що актуальну інформацію про відключення світла можна знайти на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку. У компанії Yasno зазначили, що до початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію.