По дві черги одночасно: як відключатимуть світло у Запоріжжі 28 червня (графік)

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У п’ятницю, 28 червня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби. У Запоріжжі та області одночасно вимикатимуться по дві черги.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", з метою збереження стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми 28 червня, по Запорізькій області діятимуть ГПВ, протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — одночасно вимикатимуться по дві черги", — повідомили у Запоріжжяобленерго.

Споживачів області поділено на шість черг. Протягом доби їх відключатимуть по черзі, по дві черги за один проміжок часу. Світла в кожної з них не буде по чотири години.

Графік відключень світла на Запоріжжі 28 червня:

04:00 — 08:00 — відключені черги 5 і 2

08:00 — 12:00 — відключать черги 6 і 3

12:00 — 16:00 — без світла будуть черги 1 і 4

16:00 — 20:00 — відключення черг 2 і 5

20:00 — 24:00 — відключать черги 3 і 6

До якої з черг належить конкретна адреса, можна дізнатись за посиланням. Орієнтовні графіки погодинних відключень до кінця червня можна переглянути тут.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися про графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Є два варіанти.