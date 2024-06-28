"Не кол-центр" за три тисячі доларів: на Дніпропетровщині пропонують підпалювати машини працівників ТЦК

Подібну роботу пропонують лише мешканцям України

Росіяни продовжують обстрілювати українців не лише ракетними ударами. Незвичайну "атаку" зазнали мешканці Дніпропетровської області. У Telegram їм надходять повідомлення із пропозицією за гроші підпалювати машини працівників ТЦК.

Про це пише Telegram-канал "Ну і Дніпро". Там показали скріншоти повідомлень із подібними пропозиціями.

В одному із повідомлень мешканцям пропонують роботу на неповну зайнятість із заробітною платою від 3 тисяч доларів. Зазначається, що робота анонімна, конфіденційна і лише для українців.

Повідомлення з пропозицією про незвичайну "роботу"

Такі пропозиції щодо роботи приходять на Дніпропетровщині

"Від вас потрібно разово або багаторазово попрацювати палієм. Спалювати доведеться на ваш вибір автомобілі ТЦК", — йдеться в іншому повідомленні.

Там же наголошується, що мішені за заданими критеріями, час роботи та кількість виконавців може обирати сам палій. Від роботодавця потрібні лише методи підпалу та варіанти використання горючих рідин. За таку роботу також пропонується оплата у розмірі 3 тисячі доларів. Telegram-канал "Ну і Дніпро" попереджає, що за цими повідомленнями стоять росіяни.

Додамо, що російські хакери діють у Польщі. Нещодавно вони зламали ресурси державного інформаційного агентства Польщі PAP і запустили новину про оголошення мобілізації з 1 липня 2024 року.