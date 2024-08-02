У київських маршрутках водії відмовляються безкоштовно перевозити військових (відео)

Подібна поведінка просто неприпустима

У Києві почали все частіше відбуватися конфлікти в маршрутках, водії яких категорично відмовляються безкоштовно перевозити військовослужбовців. Маршрутчики поводяться зухвало і вимагають оплачувати повну вартість проїзду, хоча згідно із законом не мають права цього робити.

Одразу про два подібні інциденти розповіли користувачі соцмережі днями. В обох випадках на місце було викликано поліцію.

У Святошинському районі Києва сталася неприємна ситуація — водій маршрутного таксі відмовився безплатно везти військового з посвідченням УБД, який тільки нещодавно повернувся з передової.

Захисник є військовослужбовцем штурмового батальйону "Гроза" бригади "Буревій". Водій маршрутки відмовився везти його безкоштовно і мало не збив чоловіка, коли той перекрив рух маршрутки та викликав поліцію.

У соцмережі зазначили, що за водія-хама заступилися його колеги, які порадили маршрутникові просто поїхати, що він і зробив.

Другий аналогічний інцидент стався в одній із київських маршруток, водій якої також відмовився безкоштовно везти військовослужбовця та почав вимагати у нього "корочку".

Маршрутник кричав на військового і поводився зухвало. Захисник України при цьому розмовляв спокійно та говорив про те, що він надав водієві всі необхідні документи.

Коли конфлікт досяг піку — захисник вирішив викликати поліцію. Чи було покарано водія — наразі невідомо.

Важливо: В Україні ветерани війни та учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а також приміським залізничним та водним транспортом. Це право закріплено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині затримали паліїв волонтерських та військових авто, які отримували завдання від анонімних кураторів. Як виявилося, підпали здійснила пара молодих людей – уродженці Черкаської області, які мешкають у селі Петропавлівська Борщагівка.