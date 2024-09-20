Слідом за Одесою та Харковом: Росія завдала удару по Дніпру

Будівля, куди був приліт, частково зруйнувалася

П’ятниця, 20 вересня 2024 року, стала неспокійною для України — після серйозної нічної атаки протягом дня Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси і запустила КАБи по Харкову. Дісталося і Дніпру, де прилетіло по освітній установі.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 20:15, а вже о 20:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Дніпро. Приблизно о 20:20 пролунав серйозний вибух.

Моніторингові паблики повідомляють, що попередньо це була ракета "Іскандер-М". Місцеві пабліки опублікували відео зі звуком прильоту:

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок удару було частково зруйновано будівлю освітнього центру. Попередньо є один постраждалий у стані середньої тяжкості, продовжується обстеження території.

У мережі повідомляють, що на місці можливого прильоту видно пожежу та чутно сирени екстрених служб.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Росія спрямувала проти України 70 "Шахедів" і чотири ракети, — Сили оборони збили понад 60 ударних дронів. Серед дня вибухи пролунали в Одесі, там постраждало четверо людей. Крім того, щонайменше два КАБи атакували Харків, і там теж не обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський готує свій мирний план, який представить американському колезі Джо Байдену.