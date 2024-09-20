Вслед за Одессой и Харьковом: Россия нанесла удар по Днепру

Здание, куда был прилет, частично разрушилось

Пятница, 20 сентября 2024 года, стала неспокойной для Украины, — после серьезной ночной атаки в течение дня Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы и запустила КАБы по Харькову. Досталось и Днепру, где прилетело по образовательному учреждению.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 20:15, а уже в 20:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели на Днепр. Примерно в 20:20 прогремел серьезный взрыв.

Мониторинговые паблики сообщают, что предварительно это была ракета "Искандер-М". Местные паблики опубликовали видео со звуком прилета:

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что в результате удара было частично разрушено здание образовательного центра. Предварительно есть один пострадавший в состоянии средней тяжести, продолжается обследование территории.

В сети сообщают, что на месте возможного прилета видно пожар и слышно сирены экстренных служб.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия направила против Украины 70 "Шахедов" и четыре ракеты, — Силы обороны сбили более 60 ударных дронов. Среди дня взрывы прогремели в Одессе, там пострадало четыре человека. Кроме того, минимум два КАБа атаковали Харьков, и там тоже не обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский готовит свой мирный план, который представит американскому коллеге Джо Байдену.