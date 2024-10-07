У Дніпрі стався вибух у басейні: з’явилися фото

Причини поки що залишаються незрозумілими

У Дніпрі сталася надзвичайна подія в одному із міських басейнів. За даними місцевих телеграм-каналів, там вибухнув фільтр.

Про це пише "Труха Дніпро". Повідомляється, що в басейні в момент події були люди, які прийшли на заняття аквааеробікою.

Очевидці повідомляють, що відчули їдкий дим, який швидко наповнив усе приміщення. На щастя, люди встигли залишити помешкання, а тому про постраждалих не повідомляється.

Йдеться про басейн, що розташований на вулиці Савкіна, 2 (житловий комплекс "Червоний камінь"). За даними із соцмереж, у цьому закладі зазвичай навчають плавання дітей.

Що спричинило вибух не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 7 жовтня, Дніпро накрила потужну зливу з грозою, яка швидко встигла наробити біди. Зокрема повідомлялося про те, що вода підтопила більшість міських вулиць, через що було ускладнено автомобільний та пішохідний рух. Крім того, повідомлялося також про протікання даху в одному з міських супермаркетів та сходження з рейок трамвая.