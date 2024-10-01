У Дніпрі з’явилися нові мурали: де вони і хто їх автори

Величезне гарне панно та незвичайні мурали з’явилися у різних районах Дніпра.

У Дніпрі навіть під час Великої війни з Росією визнані художники створюють яскраві настінні мурали та гарні панно. Декілька таких малюнків прикрасили стіни будівель у різних частинах міста.

Фотографії опубліковані у Facebook-спільноті "Street-ART. Графіті та мурали". На Крутогірному узвозі у центрі міста мешканці та гості міста мають можливість помилуватися кількома незвичайними муралами.

Наприклад, на стінах автомийки зображено зебру. Поруч із нею розташована будівля громадського харчування.

Ось так виглядає мурал із зеброю, про який ми говорили вище.

На будівлі громадського харчування, розташованого поруч, нанесені не менш унікальні мурали. Вхід у будівлю увінчують зображення, в яких деякі люди можуть вгадати популярного актора Кіану Рівза.

Хто є авторами цих малюнків — нині невідомо.

Також на будівлі "сталінки" на проспекті Мазепи з’явилося величезне панно з екзотичними тваринами, рослинами та птахами. Про це повідомляють засоби масової інформації Дніпра.

Нагадаємо, що у Бучі новий мурал створив загадковий художник із Франції, який працює під псевдонімом Manu Invisible або Ману Невидимий. На фасаді багатоповерхівки Ману зобразив білого голуба, який несе на собі синьо-жовтий прапор України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Дніпровському районі Києва з’явився величезний мурал на стіні багатоповерхового будинку. Він присвячений військовослужбовцю з позивним "Тохом", який був нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.