В Днепре случился взрыв в бассейне: появились фото

Причины пока остаются непонятными

В Днепре произошло чрезвычайное происшествие в одном из городских бассейнов. По данным местных telegram-каналов, там взорвался фильтр.

Об этом пишет "Труха Днепр". Сообщается, что в бассейне в момент происшествия находились люди, которые пришли на занятия акваэробикой.

Очевидцы сообщают, что ощутили едкий дым, который быстро заполнил все помещение. К счастью, люди успели покинуть помещение, а потому о пострадавших не сообщается.

Речь идет о бассейне, который расположен на улице Савкина, 2 (жилой комплекс "Красный камень"). По данным из соцсетей, в этом заведении обычно обучают плаванию детей.

Что стало причиной взрыва не сообщается.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 7 октября, Днепр накрыл мощный ливень с грозой, который быстро успел наделать беды. В частности сообщалось о том, что вода подтопила большинство городских улиц, из-за чего было осложнено автомобильное и пешеходное движение. Кроме того, сообщалось также о протекании крыши в одном из городских супермаркетов и схождении с рельсов трамвая.