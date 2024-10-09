Філатов знову влаштував "розбірки" у коментарях: у висловлюваннях не соромився

Міський голова заявив про тиск з боку правоохоронців

Мер Дніпра Борис Філатов записав відеозвернення до жителів міста, а потім розпочав запеклу дискусію з коментаторами. При цьому у висловах міський голова не соромився.

Відеозапис був оприлюднений у його Facebook. Він розповів про те, що проти Дніпровської міськради розпочалася кампанія з дискредитації, яка супроводжується великою кількістю обшуків та кримінальних проваджень з боку поліції та спецслужб.

Філатов звинуватив правоохоронців у тому, що ті "звели до могили" його колишнього заступника Миколу Лисенка. Міський голова також сказав, що прийшов з його похорону перед тим, як записати відео.

За словами голови Дніпра, кампанія з дискредитації лише триватиме, проте він пообіцяв давати публічні та розгорнуті відповіді від обвинувачених осіб.

Втім, у коментарях до запису далеко не всі погодилися зі словами мера, після чого той почав відповідати коментаторам у вельми жорсткій формі.

Як відомо, Філатов давно став відомим на всю країну через любов до різких висловлювань у мережі та за її межами. У міській раді навіть запевняли, що з головою міста провели виховну роботу і він більше не лаятиметься.