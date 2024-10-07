У Філатова помер колишній заступник, звільнений майже рік тому

На смерть Лисенка відреагував мер Дніпра

Раптово помер колишній заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова Михайло Лисенко. Рік тому його усунули від виконання обов’язків.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію від позаштатного радника Філатова Євгена Гендіна. За його словами, у ексчиновника стався інфаркт.

Наразі на смерть свого колеги вже відреагував і мер Дніпра Борис Філатов. Він уточнив, що Лисенко помер учора прямо в кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями.

"Серце не витримало", — сказав градоначальник.

Він розповів, що за останні пі вроку Михайло "дуже сильно здав, ще й переніс найскладнішу операцію на хребті".

"Більш ніж півроку тому він звільнився і відмовився від депутатства. Єдине, про що Мишко мріяв, так це про те, щоб йому дали спокій і він міг займатися своїми собаками і котами. Серед міських зоозахисників він мав незаперечний авторитет. Як бачите, у спокою його не залишили. А про його собак і котів тепер дбати нам.

Мишко, пробач мені. За те, що був безжальний до тебе, як і до себе. І через те, що ми не змогли тебе вберегти".

Що відомо про Михайла Лисенка

Обіймав посади заступника міського голови Дніпра та директора департаменту благоустрою та інфраструктури.

У червні 2023 року Лисенка тимчасово усунули з посади. За словами Сергія Лисака, кадрові зміни пов’язані з неналежним станом укриттів у місті.

Щодо колишнього чиновника ведеться службове розслідування.

За розпорядженням Філатова від 9 лютого 2024 року Лисенка було звільнено.

У квітні 2024 року у Червоногвардійському районному суді розглядалася справа про розкрадання бюджетних коштів на ремонт Центрального мосту, в якому підозрюється Лисенко.

У травні 2024 року стало відомо, що Михайло Лисенко склав повноваження депутата обласної ради.

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