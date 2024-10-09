Филатов вновь устроил разборки в комментариях: в выражениях не стеснялся

Городской глава заявил о давлении со стороны правоохранителей

Мэр Днепра Борис Филатов записал видеообращение к жителям города, а потом вступил в ожесточенную дискуссию с комментаторами. При этом в выражениях городской глава не стеснялся.

Видеозапись была обнародована в его Facebook. В ней он говорит о том, что против Днепровского горсовета началась кампания по дискредитации, которая сопровождается большим количеством обысков и уголовных производств со стороны полиции и спецслужб.

Филатов обвинил правоохранителей в том, что те "свели в могилу" его бывшего заместителя Николая Лысенко. Городской глава рассказал, что пришел с его похорон перед тем, как записать видео.

По словам главы Днепра, кампания по дискредитации будет только продолжаться, однако он пообещал давать публичные и развернутые ответы от обвиняемых лиц.

Впрочем, в комментариях к записи далеко не все согласились со словами мэра, после чего тот начал отвечать комментаторам в весьма жесткой форме.

Как известно, Филатов давно стал известным на всю страну из-за любви к резким высказываниям в сети и за ее пределами. В городском совете даже заверяли, что с главой города провели воспитательную работу и он больше не будет ругаться.