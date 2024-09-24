"Піар Філатова за 2,4 млн грн": що не так з новим тендером на рекламу у Дніпрі

Дніпряни обурені такими тратами

У Дніпрі на третій рік повномасштабної війни планують витратити приблизно 2,4 млн грн на рекламу діяльності міської ради у Facebook та Telegram до кінця 2024 року. Тобто таку суму з бюджету міста планують виділити лише на трохи більше ніж 3 місяці.

Як зазначено на платформі Prozorro, тендер отримала ФОП Сергєєва Олена Миколаївна за 2 390 800 грн. Ще один учасник пропонував послуги за 2,4 млн грн.

Зазначається, що до 31 грудня 2024 року буде опубліковано 1840 дописів. З них у Facebook — 1600 публікацій та у Telegram 140 публікацій. Також у документі опубліковано список каналів, які будуть рекламувати діяльність міської ради.

За підрахунками, середня вартість одного допису становить приблизно 1 300 грн. При цьому не йдеться про великі рекламні компанії, у тендер входять пости з кількома абзацами та фото чи відео матеріалом.

Водночас раніше Антикорупційна правозахисна рада писала, що планувалось витратити 2,4 млн на 240 публікацій. Тобто один допис в такому разі коштував би 10 000 грн.

Навіть попри збільшення кількості рекламного продукту дніпряни обурені таким марнотратством. У мережі більшість користувачів вважає такі трати недоцільними під час війни та ще й наприкінці року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Дніпра Борис Філатов заінтригував постом у мережі.