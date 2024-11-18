Одеса потерпає через відключення світла: що буде з електротранспортом 18 листопада

Ситуація досі складна

Через вимкнення електроенергії після ракетного удару 17 листопада в Одесі не працює громадський електротранспорт. На заміну йому міська влада запустила чотири великі автобуси, отримані від міжнародних партнерів.

Безкоштовні автобусні маршрути курсуватимуть за двома напрямками. Перший з'єднає вулицю 28-ї бригади (Паустовського) з Пересипськими мостами, другий – вулицю Архітекторську із залізничним вокзалом. Про це повідомляє влада міста Одеси.

Транспортне сполучення забезпечуватиметься у години пік. Вранці автобуси розпочнуть рух о 7:00 від кінцевих зупинок з інтервалом 45 хвилин. Кожна машина виконає по два рейси. Друга хвиля перевезень стартує о 15:00. За потреби кількість рейсів може бути збільшена.

Проблеми з електропостачанням виникли внаслідок масованої ракетної атаки вранці 17 листопада. Тисячі одеситів залишились без світла, води та опалення. Критичні об'єкти міста, включаючи лікарні, було переведено на генератори.

Для забезпечення населення водою в місті відкрито 13 бюветів. У водоканалі повідомили про часткове відновлення роботи помпових станцій завдяки автономним джерелам живлення. Проте потужність генераторів недостатня для забезпечення роботи всіх об'єктів водопостачання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі дуже важка ситуація після обстрілів. Люди без світла і вишиковуються в черги за водою.