Одеса досі без світла, води та тепла (апокаліптичні відео)

В ДТЕК повідомили, коли вирішать проблему

Після масованого ракетного удару Росії по Україні, який був зранку 17 листопада, без світла залишаються тисячі мешканців Одеси. Також частина міста досі без води та опалення. Розв'язати проблему влада регіону обіцяє до опівночі.

Відповідною інформацією у Telegram-каналах поділились мешканці Одеси, додавши відео. Люди демонструють, як проводять свої вечори без світла та води.

На опублікованих кадрах помітно, що світло деінде горить. Скоріше за все це ліхтарики, якими користуються українці. Одесити також почали використовувати газові плитки, аби приготувати їжу.

Також у мережі пишуть, що води і досі немає в місті. Спираючись на ситуацію що склалась, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядися подовжити роботу бюветів до 22:00. Ще на певних локаціях міста до 20:00 будуть працювати машини з водою. Працюють всі пункти незламності.

Відомо, що відключення світла в Одесі продовжили до півночі 17 листопада. Також завтра та післязавтра (18 та 19 листопада) у школах Одеської області мають намір зробити вихідними.

Після виходу з блекаутів одеситів чекають планові відключення світла. В Укренерго повідомили, що їх запровадять у понеділок, 18 листопада. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів у місті та області. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Графіки обмежень діятимуть з ранку до пізнього вечора і в інших областях України. В Укренерго зазначили, що дві черги відключень діятимуть одночасно з 6:00 до 22:00 (тобто до 8 годин відключень).

У ДТЕК пишуть, що після ранкового ворожого обстрілу ситуація з електропостачання Одещини залишається складною. Станом на вечір енергетики ДТЕК відновлюють електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Також там, де це можливо, енергетики повертають світло в домівки.

"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні 17 листопада — що відомо

У неділю, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по Україні 210 ракет і дронів. У хід, зокрема, пішли ракети "Циркон", "Калібр" та "Кінджал".

Їх загарбники запускали з різних типів авіації, у тому числі з літаків Ту-160, які востаннє використовували під час атаки по Україні у травні минулого року.

Зазначимо, що під обстрілом знаходився Київ, де постраждали двоє людей, Кременчук, Миколаїв, де загинули дві жінки. Також є жертви і в Одесі, де зараз найважча ситуація з енергопостачанням. Адже саме по енергетиці нанесла РФ основний удар.