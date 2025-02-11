"Всі на абордаж тролейбуса": незвичайний пасажир громадського транспорту насмішив мережу (відео)

Цікавого пасажира помітили в тролейбусі у Дніпрі

В одному з дніпровських тролейбусів помітили пірата. Чоловік в чудернацькому піратському капелюсі з пляшкою "пепсі" в руках здивував пасажирів громадського транспорту цікавим образом.

Кадри опублікували в Телеграм-каналі "Труха Дніпро". На короткому ролику видно, що чоловік дуже комфортно почував себе в центрі уваги.

Зазначається, що кумедна ситуація сталася в тролейбусі №38.

В коментарях користувачі мережі зазначили, що зустрічалися з цим чоловіком раніше – він щодня ходить центром міста та часто з’являється в торгівельних центрах, однак попри свій екстравагантний вигляд має доволі адекватну та спокійну поведінку.

Разом з тим, мешканці Дніпра помітили й візуальну схожість з популярним кіно-персонажем:

"Чорна тролейбусня, капітан Джек Бомжолет", – дописали користувачі мережі.

"Ми його в Каравані бачили, і спочатку подумали що аніматор дитячий якийсь… Поки не прислухалися що він розповідає. Але всі оточуючі реагували на нього з доброю усмішкою, хтось навіть каву йому купив", – так люди описали свій досвід зустрічі з чоловіком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верхнодніпровську, що неподалік Дніпра посеред вулиці помітили незвичайного для міста пішохода — справжнього кабана.