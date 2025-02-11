Укр

"Все на абордаж троллейбуса": необычный пассажир общественного транспорта насмешил сеть (видео)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
Днепрянин удивил жителей города своим образом
Днепрянин удивил жителей города своим образом. Фото Коллаж "Телеграф"

Интересного пассажира заметили в троллейбусе в Днепре

В одном из днепровских троллейбусов заметили пирата. Мужчина в причудливой пиратской шляпе с бутылкой "пепси" в руках удивил пассажиров общественного транспорта интересным образом.

Кадры опубликовали в Телеграм-канале "Труха Днепр". На коротком ролике видно, что мужчина очень комфортно чувствовал себя в центре внимания.

Отмечается, что забавная ситуация произошла в троллейбусе №38.

В комментариях пользователи сети отметили, что встречались с этим мужчиной раньше – он ежедневно ходит по центру города и часто появляется в торговых центрах, однако, несмотря на свой экстравагантный вид, имеет достаточно адекватное и спокойное поведение.

Вместе с тем, жители Днепра заметили и визуальное сходство с популярным кино-персонажем:

"Черная троллейбусная, капитан Джек Бомжолет", – написали пользователи сети.

"Мы его в Караване видели, и сначала подумали что аниматор детский какой-то… Пока не прислушались, что он рассказывает. Но все окружающие реагировали на него с доброй улыбкой, кто-то даже кофе ему купил", – так люди описали свой опыт встречи с мужчиной.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Верхнеднепровске, что недалеко от Днепра посреди улицы заметили необычного для города пешехода — настоящего кабана.

Теги:
#Днепр #Троллейбус #Громадський транспорт