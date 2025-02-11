"Все на абордаж троллейбуса": необычный пассажир общественного транспорта насмешил сеть (видео)

Интересного пассажира заметили в троллейбусе в Днепре

В одном из днепровских троллейбусов заметили пирата. Мужчина в причудливой пиратской шляпе с бутылкой "пепси" в руках удивил пассажиров общественного транспорта интересным образом.

Кадры опубликовали в Телеграм-канале "Труха Днепр". На коротком ролике видно, что мужчина очень комфортно чувствовал себя в центре внимания.

Отмечается, что забавная ситуация произошла в троллейбусе №38.

В комментариях пользователи сети отметили, что встречались с этим мужчиной раньше – он ежедневно ходит по центру города и часто появляется в торговых центрах, однако, несмотря на свой экстравагантный вид, имеет достаточно адекватное и спокойное поведение.

Вместе с тем, жители Днепра заметили и визуальное сходство с популярным кино-персонажем:

"Черная троллейбусная, капитан Джек Бомжолет", – написали пользователи сети.

"Мы его в Караване видели, и сначала подумали что аниматор детский какой-то… Пока не прислушались, что он рассказывает. Но все окружающие реагировали на него с доброй улыбкой, кто-то даже кофе ему купил", – так люди описали свой опыт встречи с мужчиной.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Верхнеднепровске, что недалеко от Днепра посреди улицы заметили необычного для города пешехода — настоящего кабана.