"Все на абордаж троллейбуса": необычный пассажир общественного транспорта насмешил сеть (видео)
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Интересного пассажира заметили в троллейбусе в Днепре
В одном из днепровских троллейбусов заметили пирата. Мужчина в причудливой пиратской шляпе с бутылкой "пепси" в руках удивил пассажиров общественного транспорта интересным образом.
Кадры опубликовали в Телеграм-канале "Труха Днепр". На коротком ролике видно, что мужчина очень комфортно чувствовал себя в центре внимания.
Отмечается, что забавная ситуация произошла в троллейбусе №38.
В комментариях пользователи сети отметили, что встречались с этим мужчиной раньше – он ежедневно ходит по центру города и часто появляется в торговых центрах, однако, несмотря на свой экстравагантный вид, имеет достаточно адекватное и спокойное поведение.
Вместе с тем, жители Днепра заметили и визуальное сходство с популярным кино-персонажем:
"Черная троллейбусная, капитан Джек Бомжолет", – написали пользователи сети.
"Мы его в Караване видели, и сначала подумали что аниматор детский какой-то… Пока не прислушались, что он рассказывает. Но все окружающие реагировали на него с доброй улыбкой, кто-то даже кофе ему купил", – так люди описали свой опыт встречи с мужчиной.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Верхнеднепровске, что недалеко от Днепра посреди улицы заметили необычного для города пешехода — настоящего кабана.