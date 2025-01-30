Зовсім страх втратив: під Дніпром кабан прогулявся вулицями і насмішив мережу (відео)

Тварина не надто була налякана спостерігачами

На вулицях Верхньодніпровська, що неподалік Дніпра, помітили кабана. Тварина не соромлячись людей прогулювалась вулицями та навіть підійшла до здивованих спостерігачів ледь не на відстань витягнутої руки.

Відповідне відео було оприлюднено у telegram-каналі "Труха Дніпро". На короткому ролику видно, що кабан розгулював вулицями міста, як у себе вдома.

"Чий кент заблукав? Відведіть його додому вже", — йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі зазначили, що цей відвідувач ходив у районі міської лікарні, а також почали жартувати з цього приводу.

Нашестя кабанів у міста може відбуватися з різних причин, серед яких головними є пошук їжі та втрата страху перед людиною. Як можна побачити на відео вище, тварина явно помітила людину з камерою, оскільки пройшла за кілька метрів. Але при цьому не можна сказати, що вона якось непокоїлася з цього приводу. В один момент вона навіть вирішила перевести увагу на щось в рослинності біля дерева, замість того щоб стежити за дією оператора.

Збільшення чисельності кабанів відбувається у багатьох регіонах Європи через винищення природних хижаків, які б стежили за їх популяцією. В Україні ситуацію посилює також ведення бойових дій, які змушують тварин мігрувати до безпечних областей.

Як повідомлялося раніше, голова ДП "Ліси України" Юрій Болоховець розповідав, що дуже тепла зима змінила звички у багатьох місцевих видів тварин, а також зробила клімат придатним для деяких інвазивних.