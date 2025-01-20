У містечку на кордоні з Угорщиною хочуть витратити 200 млн на дороги, але у тендері є дивні деталі

У документах закупівлі не вистачає ключових деталей

На Закарпатті розпочато тендер на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення. Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області оголосила закупівлю послуг з обслуговування шляхів на суму 200 мільйонів гривень.

Згідно з тендерною документацією на порталі Zakupivli, подача пропозицій триватиме до 24 січня, а аукціон заплановано на 27 січня 2025 року. У документації замовник не зазначив загальну протяжність доріг, які потребують обслуговування, а також термін, упродовж якого діє договір.

Переможець тендеру має забезпечити комплексне обслуговування автошляхів, включаючи ремонтні роботи, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та організацію безпечного руху транспорту.

Особлива увага приділяється зимовому утриманню доріг та ліквідації наслідків стихійних лих. Підрядник також відповідатиме за своєчасне усунення аварійних ситуацій та термінові ремонти після ДТП.

Виконавець робіт має надати гарантію на різні види послуг: 6 років на водопропускні труби та регуляційні споруди, 5 років на дорожнє огородження, 3 роки на асфальтобетонне покриття та 2 роки на напрямні стовпчики.

Замовником виступає ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що понад пів мільярда гривень платників податків спрямують на утримання доріг державного значення у Хмельницькій області. Стільки коштує обслуговування понад 500 км доріг в області.