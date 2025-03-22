Не тільки Київ: де ще в Україні небезпечний рівень забруднення повітря 22 березня

Від тривалих прогулянок та провітрювання кімнат краще утриматись

В кількох областях України зафіксовано значне забруднення повітря. Рівень якості якого в Києві місцями сягнув критичної межі.

Про це свідчать дані порталу saveecobot.com. Станом на 22 березня на заході, півночі та в деяких центральних регіонах зафіксовано значне погіршення якості повітря.

Найбільше забруднення повітря зафіксовано в Києві на вулиці Булгакова, адже там індекс якості сягнув 203 одиниці — дуже шкідливий рівень. Це може викликати респіраторні захворювання у людей. Шкідливість ефекту більш виражена у людей з легеневими і серцевими захворюваннями.

Загалом у столиці якість повітря на помаранчевому та червоному шкідливих рівнях, вона коливається від 60 до 200 одиниць. Приблизно така ж ситуація і в західних областях.

У Житомирі якість повітря сягнула позначки до 167 одиниць, що відповідає шкідливому рівню. Схожа ситуація у Вінниці, Хмельницьку, Івано-Франківську, Рівному та Львові. У цих містах індекс якості показує 150-170 одиниць — червоний шкідливий рівень.

Зауважимо, що за даними погодного радара Ventusky, погіршення якості повітря спостерігатиметься майже на всій території західних та північних областей протягом двох діб. Вже з вечора 23 березня повітря в Україні стане чистішим, цьому сприятиме східнопівнічний напрямок руху вітру.

Водночас Укргідрометцентр спростовував інформацію, що 22-23 березня Україну накриє брудна хмара. Там казали, що слабкий вітер та можливі температурні інверсії можуть спричиняти локальне погіршення якості повітря в містах, але жодної "брудної хмари" не очікується.

Додамо, що індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати українцям в останні вихідні березня.