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Поліція на Вінниччині планує закупити планшетів на космічну суму

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Управління поліції охорони планує закупівлю планшетів Новина оновлена 14 лютого 2025, 16:33
Управління поліції охорони планує закупівлю планшетів. Фото Колаж "Телеграфу"

Початок аукціону – 24 лютого поточного року

Управління поліції охорони на Вінниччині вирішило закупити десятки планшетів для роботи на кругленьку суму. Очікувана вартість – 460 тисяч гривень.

Відповідну інформацію було розміщено на популярному сайті державних тендерів Prozorro. Там зазначено, що йдеться про планшети Lenovo Tab M11 8/128.

Дата оприлюднення – 14 лютого. Початок аукціону – 24 лютого поточного року. Строк постачання товарів, виконання робіт чи послуг: 31 грудня 2025 року.

Вказано також, що за цю суму Управління поліції планує закупити 40 планшетів. Найменування товару — Lenovo Tab M11 8/128 LTE Luna Grey + Pen.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі цього року хочуть витратити 55 млн грн на освітлення міста. У договорі це зазначено як послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та пов’язаного обладнання та супутні послуги. Також у переліку документів, які переможець тендеру має надати, немає чимало пунктів щодо підозри у корупційних схемах, банкрутстві тощо. Вже після аукціону буде обрано переможця, який забезпечуватиме "утримання мереж зовнішнього освітлення" за 55 млн грн протягом 2025 року.

Теги:
#Поліція #Планшети #Закупівлі #Прозорро