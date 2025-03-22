Помер один із найвеличніших боксерів світу Джордж Форман

"Великий Джордж" залишив величезний слід в історії боксу

У п’ятницю, 21 березня, у США у віці 76 років помер дворазовий чемпіон у суперважкій вазі Джордж Форман (76-5, 68 КО). "Великий Джордж" є рекордсменом у гевівейті, завоювавши чемпіонський пояс у королівській ваговій категорії у віці 45 років. Саме цей рекорд хотів побити українець Володимир Кличко.

Про смерть боксера повідомила його сім’я на офіційній сторінці легенди в Instagram. Вони наголосили, що Джордж пішов мирно в оточенні близьких.

"Гуманіст, олімпієць і дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, він користувався глибокою повагою — сила добра, людина дисципліни, переконань і захисник своєї спадщини, який невпинно боровся за збереження свого доброго імені — для своєї сім’ї", — йдеться у повідомленні.

1968 року Форман завоював олімпійське "золото". Через 5 років він переміг Джо Фрейзера і став чемпіоном світу у важкій вазі.

У 1974 році Джордж програв титул чемпіона Мохаммеду Алі. "Гуркіт у джунглях", так назвали цей поєдинок, назавжди увійшов до історії спорту.

У 1994 році Форман нокаутував чемпіона WBA та IBF Майкла Мурера і став найстаршим чемпіоном світу у гевівейті.

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