НМТ для випускників Дніпропетровщини під загрозою: в мережі скаржаться на бездіяльність влади

Результати НМТ впливають на можливість вступу до закладів вищої освіти

НМТ у школах незабаром почнуть здавати випускники. У місті Марганець Дніпропетровської області люди звернулись з проблемою, що дітей нібито не можуть доставити до місць проведення іспитів.

Про це у Фейсбук-спільноті написала жінка Анна Черногор. За її словами, найближчий заклад, де проводиться НМТ, знаходиться на значній відстані від їхніх населених пунктів.

"17-річні діти опинились сам на сам в ситуації, коли абсолютно ніхто не бере відповідальності за те, аби доставити дітей до місця проведення НМТ", — пише вона.

Ситуація особливо ускладнюється тим, що НМТ є обов'язковим для всіх випускників 11 класів, а його результати впливають на можливість вступу до закладів вищої освіти. Відсутність транспорту може призвести до того, що діти з Марганця не зможуть реалізувати своє право на освіту.

В коментарях до допису люди пишуть, що вести дітей через Нікополь до Покрова — це безглуздя.

Варто зазначити, що росіяни регулярно обстрілюють Нікополь та Марганець. З 22 на 23 травня на карті повітряних тривог загроза артобстрілу цих регіонів була великою.

"Телеграф" звернувся до Департаменту освіти і науки, аби вони прокоментували ситуацію. Натомість поки ми не отримали відповіді.

Що відомо про НМТ 2025

Додамо, що наразі триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025, яка проходить у період з 14 травня по 25 червня.

В УЦОЯО також розповіли, що учасники, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин, протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь, можуть заяву подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював їх реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ.

Вони мають подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти й обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях.

У центрі додали, що якщо з певних причин учаснику потрібно змінити місце проходження тестування ‒ він може зазначити в заяві населений пункт в Україні, де перебуватиме під час проведення додаткових сесій, або країну і населений пункт за кордоном, де бажає пройти НМТ під час додаткових сесій, відмінний від того, який указав під час реєстрації для участі в основних сесіях.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві та області пролунає останній дзвоник.