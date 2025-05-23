НМТ для выпускников Днепропетровщины под угрозой: в сети жалуются на бездействие властей

Результаты НМТ влияют на возможность поступления в высшие образования

НМТ в школах в скором времени начнут сдавать выпускники. В городе Марганец Днепропетровской области люди обратились с проблемой, что детей якобы не могут доставить в места проведения экзаменов.

Об этом в Фейсбуке-сообществе написала женщина Анна Черногор. По ее словам, ближайшее заведение, где проводится НМТ, находится на значительном расстоянии от их населенных пунктов.

"17-летние дети оказались один на один в ситуации, когда абсолютно никто не берет ответственности за то, чтобы доставить детей к месту проведения НМТ", — пишет она.

Ситуация особенно осложняется тем, что НМТ является обязательным для всех выпускников 11 классов, а его результаты влияют на возможность поступления в высшие образования.

В комментариях к сообщению люди пишут, что вести детей через Никополь в Покров — это глупость.

Следует отметить, что россияне регулярно обстреливают Никополь и Марганец. С 22 на 23 мая на карте воздушных тревог угроза артобстрела этих регионов была велика.

"Телеграф" обратился в Департамент образования и науки, чтобы они прокомментировали ситуацию. Пока мы не получили ответа.

Что известно о НМТ 2025

Добавим, что в настоящее время проходит основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) 2025, которая проходит в период с 14 мая по 25 июня.

В УЦОКО также рассказали, что участники, не принявшие участия в основных сессиях по уважительным причинам, в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования, в котором должны были участвовать, могут заявление подать в региональный центр оценки качества образования, который осуществлял их регистрацию для участия в основных сессиях НМТ.

Они должны подать заявление о возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, а также один из документов, где отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях.

В центре добавили, что если по определенным причинам участнику нужно изменить место прохождения тестирования – он может указать в заявлении населенный пункт в Украине, где будет находиться во время проведения дополнительных сессий, или страну и населенный пункт за границей, где желает пройти НМТ во время дополнительных сессий, отличный от того, который указал во время регистрации.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве и области прозвучит последний звонок.