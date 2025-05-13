Держава заплатить за гарно здане НМТ: як працюють гранти на навчання

Цьогоріч на НМТ зареєструвались 312 тисяч учасників

З 14 травня в Україні стартують основні сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ). Окрім трьох обов'язкових предметів потрібно обрати четвертий. Цьогоріч для тих, хто обрав фізику або хімію буде застосований спеціальний метод підрахунку конкурсного балу для вступу — він буде вищий, аніж у тих, хто має аналогічні бали з обов'язкових предметів. Навчатися саме в обраному виші можна і за допомогою гранту на освіту від держави — для тих хто не вступив на бюджет. Грант залежить від результатів НМТ та спеціальності.

Про суму гранту на навчання розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA. Гранти бувають першого та другого рівня. Для отримання гранту першого рівня, який становий 16,8 тисячі гривень (майже на 2 тисячі більше ніж торік) потрібно здати два предмети на 140 балів. Розповсюджується грантова програма не на всі спеціальності.

Для вступу на які спеціальності, контрактники можуть отримати гранти:

математика,

фізика,

хімія,

біологія,

деякі інженерні спеціальності (механічна інженерія, агроінженерія, хімічна технологія)

медичні (лікарі, терапевти-реабілітологи)

освітні (вчителі всіх рівнів)

спеціальності, пов’язані з відбудовою (архітектура, будівництво).

Грант другого рівня також зріс та у 2025 році становить 28 тисяч гривень. Того року його призначали, якщо з не менш як двох предметів людина набрала 170 балів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подавати на грант потрібно після початку навчання, але гроші на руки контрактник не отримає. Натомість матиме відповідний сертифікат у "Дії". Саме там і подаються заявки на грант.