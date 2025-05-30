Дніпро накрив загадковий туман: мешканці стривожені і не дарма (відео)

Жодного запаху, але повітря забруднене

В Дніпрі місцеві мешканці помітили дивний туман, що розповсюджується над річкою та містом. Його порівнюють із початком горрор-фільмів та зазначають, що він не має запаху. Зазвичай в місті скаржаться на сморід від заводів, однак наразі підприємство, яке могло викликати такі викиди не працює.

Відео того, як туман розповсюджується над містом публікують місцеві телеграм-канали. Коментатори зазначають, що він значно погіршує видимість. Припускають, що це ранковий смог.

Попри відсутність смороду цей туман не є безпечним. Портал AccuWeather надає дані, що повітря сильно забруднене та становить небезпеку для чутливих людей. "Скоротіть час, проведений просто неба, якщо відчуваєте такі симптоми, як утруднене дихання або подразнення горла", — зазначають на порталі. Карта забруднення показує, що смог зосередився саме над містом та околицями. Цей смог містить мікрочастинки.

Повітря у Дніпрі забруднене

Забруднене повітря не тільки в самому місті, а й населених пунктах навкруги

Частково на якість повітря можуть вплинути бойові дії. Наприклад, після вибухів в повітря потрапляють мікрочасточки плісняви та пил. Це становить небезпеку для хворих на алергію та астму. Станом на ранок п'ятниці, російські війська били по Нікопольщині.

"Телеграф" розповідав, що росіяни 30 травня вдарили по сусідньому обласному центру — Запоріжжю. В місті зайнялась чимала пожежа.