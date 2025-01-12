Жителі Дніпра поскаржилися на сморід у місті: що відбувається з якістю повітря (фото, відео)

У мережі повідомляли про те, що на вулиці було важко дихати

У Дніпрі вдень 12 січня знову спостерігалося серйозне забруднення повітря. Місцеві жителі скаржилися на нестерпний сморід та густий смог.

Про це повідомив місцевий telegram-канал "Дніпро оперативний". Також там показали знімки того, як виглядав ранок для типового мешканця міста.

За повідомленням Центру гідрометеорології, туман тримався усю першу половину дня. Жителі повідомили, що в цей час видимість знизилася до 200-400 метрів.

Автори каналу припустили, що причина туману криється у викидах із місцевого металургійного заводу (ДМЗ). При цьому місцеві жителі у коментарях поскаржилися на "нестерпний сморід", а інші зазначили, що вранці їм було важко дихати.

Станом на 17:50 послуги оцінки якості повітря показують, що рівень забруднення знаходиться на рівні від 57 до 75 мікрограмів на кубометр залежно від перебування станції спостереження. Це відповідає середньому рівню забруднення.

Як повідомлялося раніше, багатьма українськими городами напередодні бачили рідкісне місячне гало. Побачити його встигли і мешканці Дніпра.