Озеро без права на життя: що зробили з перлиною Борислава

Тустановецьке озеро заслуговує на друге життя

Не тільки російські загарбники знищують унікальні українські рекреаційні зони. З цим справляються і далеко від лінії фронту. На Львівщині занепадає Тустановецьке озеро у Бориславі. Ще 50-60 років тому тут були пляжі, можна було стрибати у воду, відпочивали сотні місцевих і гостей міста. Тут шукали чистого повітря, катались на катамаранах, прогулювались до острівця в середині озера по містку, пили "Нафтусю" з джерел навколо, та озеро за часів незалежності стало місцем скиду стічних вод.

На стан озера звернув увагу місцевий мешканець. В озері майже не лишилось води. Птахів — лебедів та качок, які були окрасою водойми та жили там попри складну екологічну ситуацію "залишили напризволяще на острові (там у них було три гнізда і в качок гніз 10 було на корих вони і зараз висиджують яйця, але без їжі)", — стверджує автор допису.

Сучасний стан Тустановецького озера

Так Тустановецьке озеро виглядало раніше

Від перлини Борислава — до каналізаційного відстійника

Занепад Тустановецького озера розпочався із приватної забудови навколишніх територій. У гонитві за власним комфортом деякі господарі не стали витрачатися на септики чи асенізаторів. Натомість — вивели каналізаційні труби просто в озеро. Ситуація унікальна тим, що злочин проти природи тут відбувається відкрито й роками. У 2020-х роках почали приєднувати місцеві будинки до міської системи каналізації. "Два метри мулу і каналізаційних відходів тих будинків що в горі за тридцять літ", — описують ситуацію в коментарях.

Тустановецьке озеро брудне та замулене

Тустановецьке озеро зараз точно не можна назвати місцем відпочинку

Що із Тустановецьким озером зараз

В травні 2025 року стало відомо, що озеро віддали в оренду. Місцеві мешканці мають сумніви щодо подальшої долі водойми. Проте наразі тут спускають воду та очищуватимуть водойму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві на Виноградарі відновилось відоме Синє озеро. Воно почало висихати в 2020-х та до 2024 перетворилось на пустир.