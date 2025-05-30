Днепр накрыл загадочный туман: жители встревожены и не зря (видео)

Никакого запаха, но воздух загрязнен

В Днепре местные жители заметили странный туман, распространяющийся над рекой и городом. Его сравнивают с началом фильмов ужасов и отмечают, что он не имеет запаха. Обычно в городе жалуются на вонь от заводов, однако сейчас предприятие, которое могло вызвать такие выбросы, не работает.

Видео того, как туман распространяется над городом, публикуют местные телеграмм-каналы. Комментаторы отмечают, что он значительно ухудшает видимость. Предполагают, что это утренний смог.

Несмотря на отсутствие вони этот туман не безопасен. Портал AccuWeather предоставляет данные, что воздух сильно загрязнен и представляет опасность для чувствительных людей. "Сократите время, проведенное под открытым небом, если испытываете такие симптомы, как затрудненное дыхание или раздражение горла", — отмечают на портале. Карта загрязнения показывает, что смог сосредоточился именно над городом и окрестностями. Этот смог содержит микрочастицы.

Воздух в Днепре загрязнен

Загрязненный воздух не только в самом городе, но и населённых пунктах вокруг

Частично на качество воздуха могут повлиять боевые действия. Например, после взрывов в воздух попадают микрочастицы плесени и пыль. Это несет опасность для больных аллергией и астмой. По состоянию на утро пятницы, российские войска били по Никопольскому району.

"Телеграф" рассказывал, что россияне 30 мая ударили по соседнему областному центру — Запорожью. В городе загорелся немалый пожар.