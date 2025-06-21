Карлсон уже не той: українець знайшов незвичайне застосування двигуну дрона РФ (курйозне відео)

У мережі припустили, що велосипедистом точно "зацікавляться" сили ППО

Після трьох років повномасштабної війни українців вже складно налякати чи чимось здивувати. Тому навіть частини російської зброї нерідко одержують друге життя у побуті. Саме ця доля спіткала двигун від дрона "Гербера".

Як видно на відео, що завірусилося у мережі, в одному із сіл його встановили на велосипед. Кадрами поділився telegram-канал "Реальна війна", проте там не вказали де і коли їх було знято.

Можна зауважити, що імпровізований мопед з гвинтом не тільки дзижчить як бензопила, а й, власне, генерує достатньо потужності, щоб "пілот-випробувач" міг рухатися в потрібному напрямку.

Звичайно, ні про яку техніку безпеки в цьому випадку мови просто не може йти, оскільки гвинт нічим не прикритий, а його лопаті рухаються в небезпечній близькості до "філейних частин" велосипедиста. Окремим приводом для занепокоєння є питання кріплення двигуна до рами.

Але якщо ви завжди хотіли дізнатися, як у реальному житті звучав би Карлсон, то кращої можливості вже не буде.

Користувачі мережі, втім, ідею не оцінили і відзначили, що це хороший спосіб отримати по обличчю від військових чи односельців.

Ситуація у коментарях

Варто зазначити, що "Гербера" це клон БПЛА "Шахед-136" ("Герань") без бойової частини. Його збирають з найдешевших матеріалів, щоб завантажити українську ППО і змусити витратити на збиття зайві боєприпаси. Він також може виконувати функцію розвідника, проте його основне завдання все ж таки зводиться до відволікання уваги від справжніх "шахедів".

Як повідомлялося раніше, на початку року з’явилися повідомлення, що росіяни обробляють деталі своїх дронів отруйними речовинами якраз на такі випадки. Тому ЗСУ наполегливо рекомендують не чіпати уламки збитих дронів, ракет чи інших російських засобів ураження.