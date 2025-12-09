Дніпро заморозить вже зовсім скоро: коли чекати на прихід лютої зими

Похолодання буде тимчасовим

У Дніпро найближчим часом може прийти помітне похолодання. Разом з ним на місто обрушуватимуться опади у вигляді снігу та дощів.

Що потрібно знати:

У Дніпрі сильно похолодає вже цього тижня

Холод затримається не довго

Сильних опадів синоптики не прогнозують

"Телеграф" розповідає про те, коли в Дніпрі чекати на прихід холодів. Так, за даними синоптиків, на зниження температури повітря в обласному центрі можна чекати вже з 14 грудня.

Наприклад, за прогнозом сайту meteo.ua, у період з 14 грудня очікується падіння температури повітря до рівня -4-7 градусів, а вже 15 грудня до рівня -6-9 градусів. При цьому вже 13 грудня у місті очікується сніг.

Синоптики прогнозують, що похолодання буде тимчасовим та триватиме приблизно до 17 числа.

Тієї ж думки дотримуються і колеги синоптиків із сайту meteofor. За їхніми даними, 14 грудня стовпчики термометрів можуть опуститися до -3-5 градусів. Цього ж дня може йти сніг, який протримається 3 дні.

Яким буде грудень в Україні

Український синоптик Ігор Кібальчич раніше в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що в Україні перша декада грудня пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура повітря буде стабільно вищою за норму і практично у всіх регіонах країни перевищить позначку 0 °С. Тому в найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими (тобто періоду зі стійкими морозами). У нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться "плюсовою".

У другій декаді місяця істотних опадів чекати не варто, а температура знову перевищуватиме норму. Відповідно встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми і вже у багатьох областях відзначатимуться невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Проте, у південній половині країни, а також на Закарпатті, як і раніше, фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені.

