Люті морози в -10 градусів. Коли Харків накриє зимове похолодання

Навіть вдень буде триматись стійкий "мінус"

Найближчими днями Харків накриють сильні морози та сніг. Погіршення погоди синоптики прогнозують вже з неділі, 14 грудня.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами, сильне похолодання протримається кілька днів, подекуди сягаючи -9 градусів. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюється, тому прогноз може змінитись.

Коли в Харків прийдуть сильні морози

У неділю, 14 грудня, в Харкові очікується значне похолодання. Адже зранку стовпчик термометра опуститься до -7 градусів. Вдень повітря прогріється до -3 градусів. При цьому пориви вітру можуть сягати 8-10 м/с. Опадів на цей день синоптики не прогнозують.

Погода в Харкові 14 грудня

Проте вже 15 грудня місто може засипати снігом, щоправда, тепла температура повітря не дозволить йому затриматись. А от з вівторка, 16 грудня, Харків знову накриють люті морози. В цей день стовпчик термометра коливатиметься від -9 градусів до -3 градусів. Опади не прогнозуються.

Погода в Харкові 15 грудня

Погода в Харкові 16 грудня

У середу та четвер, 17 та 18 грудня, морози посиляться і охоплять майже всю територію України. Зранку термометр показуватиме до -9 градусів, а вдень — до -5 градусів. Опади на цей період синоптики не обіцяють.

Погода в Харкові 17 грудня

Погода в Харкові 18 грудня

