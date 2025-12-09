Днепр заморозит уже совсем скоро: когда ждать прихода лютой зимы

Похолодание будет временны

В Днепр в ближайшее время может прийти заметное похолодание. Вместе с ним на город обрушаться осадки в виде снега и дождей.

Что нужно знать:

В Днепре сильно похолодает уже на этой неделе

Холод задержится не на долго

Сильных осадков синоптики не прогнозируют

"Телеграф" рассказывает о том, когда в Днепре ждать прихода холодов. Так, по данным синоптиков, снижения температуры воздуха в областном центре можно ждать уже с 14 декабря.

Например, согласно прогнозу сайта meteo.ua, в период с 14 декабря ожидается падение температуры воздуха до уровня -4-7 градусов, а уже 15 декабря на уровне -6-9 градусов. При этом уже 13 декабря в городе ожидается снег.

Погода в Днепре

Синоптики прогнозируют, что похолодание будет временным и продлится примерно до 17 числа.

Того же мнения придерживаются и коллеги синоптиков с сайта meteofor. По их данным 14 декабря столбики термометров могут опустится до -3-5 градусов. В этот же день может пойти снег, который продержится 3 дня.

Погода в Днепре

Каким будет декабрь в Украине

Украинский синоптик Игорь Кибальчич ранее в интервью "Телеграфу" рассказал, что в Украине первая декада декабря пройдёт в условиях мягкой и весьма спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром. Температура воздуха будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах страны превысит отметку 0 °С. Поэтому в ближайшей перспективе жителям нашей страны не стоит ожидать наступления метеорологической зимы (то есть, периода с устойчивыми морозами). В ночное время будут наблюдаться небольшие морозы, однако среднесуточная температура окажется "плюсовой".

Во второй декаде месяца также существенных осадков ждать не стоит, а температура снова будет превышать норму. Соответственно, установления стабильного снежного покрова также не предвидится.

В третьей декаде месяца постепенно температура начнёт приближаться к средней норме и уже во многих областях будут отмечаться небольшие морозы и осадки преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождём. Однако, в южной половине страны, а также на Закарпатье по-прежнему будет фиксироваться высокая температура воздуха и продолжение метеорологической осени.

