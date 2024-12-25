Под угрозой заповедники: куда доплывет нефтяное пятно в Черном море (карта)

На берегу Краснодарского края уже обнаружено 19 погибших дельфинов – их может быть гораздо больше

В результате аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошедшей в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря 2024 года, в море попало значительное количество мазута.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказало о ситуации с распространением нефтепродуктов в Черном море после аварии и обнародовало прогноз.

"По уточненным данным и результатам моделирования УкрНЦЭМ, подтвержденным спутниковыми снимками, часть мазута достигла побережья Российской Федерации, в том числе района г. Анапа, а также украинской части побережья Керченского пролива до г. Керчь", – говорится в публикации.

Отмечается, что точно не известно, продолжает ли вытекать мазут из затонувшего судна. Однако сохранение рисков утечки создает потенциальную угрозу для морской среды и требует дальнейшего мониторинга.

"Согласно спутниковым данным за 24 декабря, зафиксированы темные полосы вблизи Феодосийского залива. Формирование этих темных участков, скорее всего, вызвано ветром, который может способствовать распространению загрязнения вдоль юго-восточного побережья Крыма", — сообщают в ведомстве.

Прогноз распространения мазута в Черном море

Согласно прогнозу Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) с использованием модели NOAA GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) до 31 декабря 2024 нефтяное пятно в акватории Черного моря будет расширяться.

Прогноз на 00:00 26 декабря 2024 года.

"В начале периода загрязнение концентрировалось вблизи Керченского пролива, однако под влиянием переменных ветровых условий и течений мазут начал перемещаться в южном и юго-западном направлениях, достигая побережья, в частности территорий Опукского природного заповедника и ландшафтного парка "Мыс Такиль", и открытых вод Черного моря", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, с 28 по 29 декабря будет наблюдаться образование отдельных очагов загрязнения в районе Таманского полуострова и соседних акваторий. Концентрация мазута будет уменьшаться в центральной части пятна, однако высококонцентрированные участки будут сохраняться у побережья.

Прогноз на 00:00 29 декабря 2024 года.

К концу моделирования (31 декабря) часть мазута рассеется в открытую часть Черного моря, но остаточные загрязнения будут продолжать влиять на донные отложения и прибрежные зоны.

Также сообщается, что с 15 по 25 декабря на берегу Краснодарского края обнаружено 19 погибших дельфинов. Скорее всего, млекопитающие погибли от острой интоксикации. Наружных следов нефтепродуктов, травм, заболеваний, истощения на телах дельфинов не обнаружено. Реальное количество погибших млекопитающих может быть в разы больше, поскольку россияне скрывают точные данные вреда, причиненного окружающей среде, по примеру СССР.

Напомним, ранее медиа писали, что на Черноморском побережье началась настоящая экологическая катастрофа, на ликвидацию которой может уйти до 10 лет. Также специалисты отмечали, что мазут может попасть в Азовское море и убить в нем все живое.