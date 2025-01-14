Утки не улетают, а медведи не спят: как аномальная зима повлияла на украинских животных

Новые условия создают новые риски

Необыкновенно теплая зима в Украине меняет паттерны поведения диких животных. Например, медведи отказались от зимней спячки, а у оленей изменился "график" брачного периода.

Об этом сообщил глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец в своем Facebook. По его словам, также проблем добавляет миграция животных из зоны боевых действий в Днепропетровскую область.

"Плюс десять в январе. Говорят, 2024 был самым теплым годом за всю историю метеонаблюдений, но температура в начале 2025 бьет предыдущие рекорды", — написал он.

Болоховец отметил, что медведи в Черновицкой области вместо спячки сейчас бродят в поисках пищи и часто посещают площадки, где есть кукуруза для подкормки парнокопытных.

Сами парнокопытные, вроде косуль, оленей и даже кабанов, теперь начинают брачный сезон раньше нормального периода. То же касается и зайцев, которые по всей видимости дадут потомство уже в феврале, а не в марте, что делает молодняк уязвимым к возможному возвращению морозов.

Также отмечается, что дикие утки в этом году решили не улетать в теплые края, а остались зимовать в Украине. Во многом это связано с тем, что у них есть доступ к воде, поскольку озера не замерзли.

Более теплая погода привела также к тому, что на юге Украины были замечены шакалы. А на территории Днепропетровской области были замечены олени, лоси, волки, лисицы и енотовидные собаки, которые мигрировали с зоны боевых действий. Это вынуждает егерей заниматься контролем их популяции.

С другой стороны, сократились риски сокращения популяции зубров, косуль и оленей из-за морозов, а отсутствие снега позволяет им легче находить пищу.

Как сообщалось ранее, из-за аномального тепла в Киеве обнаружили живую самку паука-крестовика. Обычно к этому времени они не доживают.