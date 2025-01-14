"Павук-монстр" посеред січня повзав вулицями Києва: що це було (відео)

Зазвичай до цього часу вони не доживають

Мешканців Києва переполошив "павук-монстр", який повзав вулицями. Хоча насправді на кадри потрапила нешкідлива тваринка, проте зустріти її посеред зими було більш ніж незвичайно.

Кадрами поділився telegram-канал "Київський движ". Судячи з підпису, павука було помічено 13 січня на одній із міських вулиць.

Автору відео стало цікаво, що це таке.

Насправді цей павук є дуже поширеним в Україні та Європі видом. Називається він Araneus diadematus або простими словами Звичайний хрестовик.

Впізнати його можна за характерним хрестом і візерунком на верхній частині черевця. Також можна зрозуміти, що на відео зображено дівчинку, оскільки це саме черевце виглядає просто величезним у порівнянні з головогрудьми (передньою частиною). Такі пропорції характерні для самок, у той час, як самці виглядають куди "худішими".

Самці зазвичай досягають розмірів до 1 сантиметра, тоді як самки можуть бути вдвічі більшими.

Самка (ліворуч) та самець (праворуч) звичайних хрестовиків

Для людини хрестовики не є небезпечними, але вони можуть вкусити, якщо відчують загрозу, проте зазвичай це призводить лише до деякого дискомфорту. Ці павуки не дуже рухливі й більшу частину часу проводять у своєму павутинні, призначеному для лову дрібних комах.

Зазвичай, ці павуки живуть один рік — вилуплюються навесні, ростуть влітку і спаровуються восени. Самці помирають протягом кількох тижнів після спарювання, часто перетворюючись на вечерю для своєї "дами серця". Самки зазвичай вмирають взимку після відкладання яєць.

Чому конкретна особина дожила до січня, залишається незрозумілим. Можна припустити, що вона зимувала в якомусь теплому місці або на її життєвий цикл вплинула глобальна зміна клімату.

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