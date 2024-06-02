Моурінью за допомогою фото спробував "переманити" головну зірку "Реала" (відео)

"Особливий" жартома підписав зіркового англійця

Новоспечений тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью побував на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Там "Особливий" жартома покликав півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема у "Фенербахче".

Про це повідомляє caughtoffside. За інформацією джерела, Джуд попросив португальця зробити спільне фото з його матір’ю. "Особливий" погодився, а натомість запропонував англійцю перехід до складу "Фенербахче".

Після перемоги "Реала" Беллінгем попросив Жозе сфотографуватися з його матір’ю Деніз: "Вибачте за це, ви подобаєтеся моїй мамі багато років".

Португальський фахівець погодився, а після цього сказав Джуду: "Тепер ти переходиш у "Фенербахче".

Нагадаємо, "Реал" переміг "Боруссію" Д у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Таким чином, український воротар Вершкових Андрій Лунін вдруге у кар’єрі став володарем Кубка чемпіонів. За цим показником голкіпер випередив легенду українського футболу Андрія Шевченка (1 титул). Також Лунін тепло попрощався із Тоні Кроосом, який провів останній матч на клубному рівні.