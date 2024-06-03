Збірна України вимучила нічию з Німеччиною перед Євро-2024 (відео)

Синьо-жовті показали непогану гру в контратаках

У понеділок, 3 червня, збірна України провела перший товариський матч у рамках підготовки до чемпіонату Європи проти команди Німеччини. Загалом Синьо-жовті запланували три товариські ігри перед Євро.

Поєдинок, що проходив у Нюрнберзі (Німеччина) на однойменній арені, завершився з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі німці просто затиснули нашу команду на своїй половині поля, і лише зрідка Синьо-жовті робили випади біля воріт господарів. Проте тотальне володіння м’ячем не дало Німеччині нічого. У другому таймі картина гри не змінилася – німці довго катали м’яч, а українці обрали тактику другого номера. У результаті погана реалізація німців та відмінна гра Трубіна у воротах допомогли збірній України зіграти внічию з Німеччиною.

Варто зазначити, що 3 червня головному тренеру збірної України Сергію Реброву виповнилося 50 років.

Німеччина – Україна – 0:0

Попередження: Степаненко, 31

Німеччина: Ноєр – Кімміх, Антон, Та (Кох, 59), Міттельштедт – Гюндоган (Фюріх, 46), Андріх (Павлович, 71) – Мусіала (Беєр, 59), Гросс, Вірц (Ундав, 46) – Хаверц (Мюллер, 59)

Україна: Трубін – Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко – Степаненко (Бражко, 63), Шапаренко (Судаков, 63) – Циганков (Ярмоленко, 63), Мудрик (Зубков, 63) – Яремчук (Довбик, 76)

Повний відеоогляд матчу Німеччина – Україна буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна України не зуміла потрапити на Євро-2024 безпосередньо, проте здобула путівку у стиковому раунді. Наша команда за підсумками жеребкування зіграє на турнірі у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною. Чемпіонат Європи з футбол устартує 14 червня.