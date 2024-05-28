Як збірна України закінчить груповий етап на Євро-2024: прогноз не може не потішити

Українці можуть вийти з групи, але далі буде менше шансів

Найближчим літом у Німеччині пройде чемпіонат Європи з футболу, у якому також візьме участь збірна України. Вже зараз букмекери оцінили шанси нашої команди на вихід у плей-офф турніру.

За прогнозами букмекерів компанії Bet365, у підопічних Сергія Реброва є всі шанси на вихід із групи. Фахівці дають цей результат коефіцієнт 1,50.

Як відомо, на першості Європи збірна України потрапила до групи з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Саме бельгійці вважаються очевидними кандидатами на вихід у плей-офф із першого місця, тоді як українці, якщо вірити прогнозу, мають більше шансів на друге місце.

На те, що Бельгія переможе у нашій групі, букмекери дають коефіцієнт 1,40. А ось на перемогу України у квартеті дають котирування 6,50. На перемогу Румунії – 7,00, а на перемогу Словаччини – 11,00.

Що стосується набраних очок, то букмекери найвірогіднішим бачать результат, за якого наша команда матиме чотири очки. Для цього українцям потрібна одна перемога та одна нічия, на що встановлено коефіцієнт 3,75. На те, що команда Реброва здобуде дві перемоги на груповому етапі, дають коефіцієнт 6,00. А ось на те, що українці програють усі три матчі, котирування складає 13,00.

Якщо у вихід у плей-офф Євро-2024 від нашої команди букмекери ще вірять, то у виході до чвертьфіналу турніру вони сумніваються. На цю подію вони дають котирування 4,33.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із ключових гравців збірної України отримав хороші новини перед стартом Євро-2024.