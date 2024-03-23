Потужності не вистачає: Терехов розповів, скільком харків’янам вже повернули світло та тепло

Ситуація з електрикою залишається складною

Після масштабного російського обстрілу Харкова 22 березня у місті поступово починає з’являтися електрика та тепло. Проте роботи з усунення наслідків обстрілів ще далекі від завершення.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі єдиного марафону українських новин, на цьому етапі електроживлення було відновлено для 35% будинків.

За його словами, з теплом справи трохи кращі і воно повернулося до 50% будинків.

"Працюватимемо всю ніч, щоб підключити харків’ян до теплопостачання. Вимкнено вуличне освітлення, не працює електричний транспорт, просто не вистачає потужності для енергоживлення цих об’єктів", — додав Терехов.

При цьому до мешканців міста звернулось і "Харківобленерго". Там закликали обмежити споживання електрики тим городянам, які зараз мають світло.

"Звичайно, ви можете заряджати гаджети, вмикати світло або дивитися телевізор. Однак наполегливо просимо вас обмежити використання потужних електроприладів", — зазначили у відомстві, наголосивши, що це дуже важливо поки йдуть роботи з відновлення.

Як повідомлялося раніше, удару по Харкову було завдано перед світанком 22 березня, через що місто було повністю знеструмлено. Згідно з офіційними даними по міських об’єктах енергетичної інфраструктури окупантами було запущено близько 20 ракет.

Варто зазначити, що в ніч проти 23 березня окупанти знову обстріляли місто, цього разу із застосуванням ударних БПЛА. Через обстріл сталася пожежа в одному з міських будинків, а коли туди прибули поліцейські та рятувальники, окупанти завдали по цьому ж будинку ще одного удару.